/Общество/

В Новороссийске идет постепенное подключение электричества

Уважаемые новороссийцы! Сегодня, 5 марта, часть районов Новороссийска осталась без света.

Просьба сохранять спокойствие! Все социальные обьекты города используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме. Сообщает пресс-служба администрации МО ЕНовороссийск. 

По информации заместителя главы А.В. Яменского, информация о терракте не подтверждена!

В данный момент без света остаются Приморский, Южный районы и Мысхако. По информации МБУ "Безопасный город" в части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии.

По всем вопросам горожане могут обратиться в службу "Безопасный город" по телефону: 635-351

Из-за нагрузки сети время ожидания ответа может быть увеличено!

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Категория: Новости / Общество

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