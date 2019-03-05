В Новороссийске идет постепенное подключение электричества

/Общество/

Уважаемые новороссийцы! Сегодня, 5 марта, часть районов Новороссийска осталась без света.

Просьба сохранять спокойствие! Все социальные обьекты города используют резервные источники электроснабжения и работают в штатном режиме. Сообщает пресс-служба администрации МО ЕНовороссийск.

По информации заместителя главы А.В. Яменского, информация о терракте не подтверждена!

В данный момент без света остаются Приморский, Южный районы и Мысхако. По информации МБУ "Безопасный город" в части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии.

По всем вопросам горожане могут обратиться в службу "Безопасный город" по телефону: 635-351

Из-за нагрузки сети время ожидания ответа может быть увеличено!