Вакансии полицейских на транспорте открылись в Анапе и Темрюке
О новом наборе сотрудников на днях объявил Анапский линейный отдел МВД России на транспорте.
В службу, которая обеспечивает безопасность граждан на железнодорожных, аэро- и морских вокзалах, требуются следующие специалисты:
- полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции (Анапа);
- полицейский (водитель) дежурной части (Анапа);
- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции (морской порт Кавказ);
- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции (Таманский линейный пункт);
- полицейский-моторист линейного пункта полиции (морской порт Темрюк).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, проживание в Краснодарском крае, прохождение службы в ВС, наличие среднего полного образования, отсутствие судимости.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: (86133) 3-39-74, 8 (988) 348-69-17. Собеседование можно пройти по адресу: Анапа, ул.Привокзальная пл., д.1.
Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте