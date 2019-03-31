Вакансии полицейских на транспорте открылись в Анапе и Темрюке

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О новом наборе сотрудников на днях объявил Анапский линейный отдел МВД России на транспорте.

В службу, которая обеспечивает безопасность граждан на железнодорожных, аэро- и морских вокзалах, требуются следующие специалисты:

- полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции (Анапа);

- полицейский (водитель) дежурной части (Анапа);

- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции (морской порт Кавказ);

- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции (Таманский линейный пункт);

- полицейский-моторист линейного пункта полиции (морской порт Темрюк).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, проживание в Краснодарском крае, прохождение службы в ВС, наличие среднего полного образования, отсутствие судимости.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: (86133) 3-39-74, 8 (988) 348-69-17. Собеседование можно пройти по адресу: Анапа, ул.Привокзальная пл., д.1.

Источник: Пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте