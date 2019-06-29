В результате поиска с воздуха обнаружены двое заблудившихся сочинцев

/Общество/

Утром 25 июня спасатели ЮРПСО МЧС России вылетали на поиск заблудившихся в горно-лесной местности туристов. Пешим порядком поисковые работы были начаты спасателями еще вчера днем, но, к сожалению, результатов не принесли.

Информация о двух потерявшихся поступила в спасотряд от диспетчера службы «112» 24 июня в 11.45. По словам одного из туристов, он с двумя товарищами начали свой маршрут 21 июня из поселка Кепша, двигались вдоль русла реки. Дальше они должны были идти либо через вершину горы Иегош к Калиновому озеру, либо напрямик к озеру. По маршруту двух туристов вел их товарищ, который был с навигатором. На каком-то участке пути он ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Вчера днем спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО совместно сотрудниками «Кубань-СПАС» выдвинулись по обозначенному туристами маршруту, но пострадавшие обнаружены не были. 25 июня в 4 часа утра поисковые работы были продолжены в сторону горы Иегош.

В 7.30 утра с базы ЮРПСО вертолетом Ми-8 МЧС вылетела дополнительная группа спасателей. Благодаря тому, что двое мужчин развели костер, тем самым обозначив себя, вертолетчикам Южного авиационно-спасательного центра МЧС России удалось обнаружить их с воздуха. Туристы находились у истоков реки Большая Хоста.

Спасатель на лебедке спустился за пострадавшими сочинцами 1972 и 1982 г.р., после чего в спасательной косынке туристов благополучно подняли на борт вертолета. Мужчин доставили на базу спасательного отряда в г. Сочи, медицинская помощь им не потребовалась.

В 11.30 на связь со спасателями вышел третий турист, сообщил, что с ним все в порядке, он выйдет из леса самостоятельно.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России