В порту Новороссийска не допущено к ввозу 142 тонны картофеля из Египта, зараженного многоядной мухой-горбаткой

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В морском порту «Новороссийск» Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предотвращено поступление в Российскую Федерацию партии зараженного картофеля в количестве более 142 тонн, прибывшего из Египта морским транспортом.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля теплохода «Эмма Эй», прибывшего из Египта, специалистами отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ в партии картофеля было выявлено 5 живых куколок опасного карантинного объекта - многоядная муха-горбатка. Наличие и жизнеспособность карантинного объекта подтверждено заключением карантинной экспертизы Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Ввоз груза был запрещен, зараженная подкарантинная продукция будет возвращена грузоотправителю

Для территории Евразийского экономического союза многоядная муха-горбатка является карантинным объектом, она внесена в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предпринимает исчерпывающие меры по недопущению ввоза и распространения карантинного объекта – многоядной мухи-горбатки на территории Краснодарского края.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея