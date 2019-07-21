В Абрау-Дюрсо начал свою работу первый Информационный центр для туристов

/Общество/

В Абрау-Дюрсо, 18 июля 2019 года, открылся первый Туристический информационный центр. Его не придется долго искать – здание находится прямо при въезде на территорию курорта, рядом с администрацией сельского округа.

Новый объект поможет отдыхающим быстро сориентироваться и найти себе досуг во время пребывания на курорте.

В Инфоцентре гости Абрау-Дюрсо смогут узнать о достопримечательностях и доступных экскурсиях, а также в какой гостинице можно остановиться, в каких ресторанах попробовать блюда от бренд-шефа Сергея Альшевского, где купить сувениры, фирменную продукцию «Абрау-Дюрсо» и многое другое. Здесь же отдыхающие могут взять путеводители и буклеты для удобной навигации по окрестностям. Информация и материалы предоставляются для посетителей Центра бесплатно.

Информационный центр уже доступен для посещения, а в конце июля 2019 года планируется его торжественное открытие. На праздник приглашены лидеры туристической отрасли и представители специализированных ведомств Краснодарского края.

Источник: ООО ''Центр винного туризма Абрау-Дюрсо''