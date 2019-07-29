Чем российская соя лучше американской? Объясняет эксперт

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Китай нашел замену американской сое в России. На сайте Главного таможенного управления КНР размещено постановление о разрешении импорта сои из всех российских регионов. В импортируемой продукции не должно быть никаких вредных организмов, которые попадают код карантинные ограничения Китая. Доставлять сою можно любыми видами транспорта.

России очень важно закрепиться на китайском рынке, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«С точки зрения регионов, у нас не только Амурская область производит сою. На сою переключились и остальные регионы Сибири, и на Алтае, я уже не говорю про Урал, Поволжье, где соя активно развивается. Перспективы с Китаем есть, будем наращивать. Китай потребляет десятки миллионов тонн каждый год. А у нас не доходит даже до десятка миллионов все производство. Будем наращивать и под китайский рынок нужно серьезно инвестировать в наше производство, в наши посевы, чтобы составить конкуренцию. Нужно помнить, что Дальний Восток - это родина дикой сои, она там родилась и оттуда пошла по всему миру. Значит - там благоприятные климатические условия для ее произрастания все есть в наличие. В отличает от американской и бразильской сои - наша не ГМО, а поступает по цене, как ГМО. И это естественно наше преимущество», - отметил Аркадий Злочевский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru