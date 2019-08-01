Танцевальные флешмобы пройдут в преддверии Дня железнодорожника на двух вокзалах Северо-Кавказской железной дороги

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1 августа на железнодорожных вокзалах России состоится Всероссийский танцевальный флешмоб, приуроченный к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Организаторами мероприятия выступают АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») и МООО «Российские Студенческие Отряды».

Танцевальный флешмоб объединит 12 железнодорожных вокзалов России, включая Адлер и Новороссийск. Более тысячи студентов, работающих в летний период проводниками в поездах дальнего следования, выступят перед пассажирами с танцевальным номером, а затем исполнят песни под гитару.

Напомним, традиционно в период летних пассажирских перевозок к работе в поездах дальнего следования» привлекаются студенческие отряды, сформированные из учащихся как отраслевых, так и других высших и средних учебных заведений.

В преддверии Дня железнодорожника на вокзалах СКЖД будут организованы и другие акции. Так, с 1 по 4 августа на крупных вокзальных комплексах пассажирам вручат воздушные шары, блокноты и ручки с символикой ОАО «РЖД».

На вокзалах Туапсе и Олимпийский парк в эти дни пройдет детская акция «Раскрась свой поезд», а на вокзале Сочи будет развернута выставка «Работники железнодорожного вокзала».

Кроме того, 2 августа на вокзале Краснодар-1 состоится праздничный концерт и будут организованы игровые конкурсы для пассажиров.

На вокзале Минеральные Воды 2 августа выступят местные коллективы и организуют выставку детского творчества, а пассажирам вручат памятные сувениры.

На вокзале Новороссийск 3 августа для пассажиров выступит духовой оркестр и пройдет конкурс детского рисунка на тему: «Железная дорога глазами ребенка».

На вокзале Ростов-Главный 3 августа состоится праздничный концерт, а пассажирам раздадут сувенирную продукцию.

На вокзале Ростов-Пригородный 4 августа будут подведены итоги викторины, проводимой в социальных сетях АО «Северо-Кавказская пассажирская пригородная компания». Кроме того, 4 августа при покупке билетов на вокзалах Ростов-Пригородный, Батайск и Таганрог пассажирам будут раздавать сувениры.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги