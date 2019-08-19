Франшиза или собственный бизнес: ошибки предпринимателей, открывающих агентство недвижимости

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Запустить собственный бизнес – еще не значит стать успешным предпринимателем. Эксперт по франчайзингу Тигран Степанов уверен, что, если риэлтор откроет агентство недвижимости по франшизе, он обезопасит себя от множества типичных ошибок, которые неминуемо совершают самостоятельные предприниматели. Среди них - потеря денег, распыление ресурсов и неверный путь развития офиса.

Тигран Степанов говорит, что все без исключения начинающие руководители агентств недвижимости попадают в ловушку больших и постоянных затрат. В первую очередь, это дорогая аренда несоразмерно большого офиса.

- Часто предприниматели идут на поводу своего тщеславия и выбирают помещения в самых популярных бизнес-центрах. Некоторые создают в офисе нефункциональные зоны – игровые площадки для детей клиентов, кухни-столовые для сотрудников, несколько переговорных и огромные кабинеты руководителей отделов, - перечисляет эксперт. – Франчайзи застрахован от выбора неподходящего офиса. Франчайзер подскажет, в каком районе следует выбрать помещение, какой оно должно быть площади и каким функционалом обладать.

Второй типичной ошибкой самостоятельных предпринимателей Тигран Степанов называет большой штат сотрудников.

- Административный аппарат агентства недвижимости должен обслуживать денежные потоки и контролировать работу агентов. Однако зачастую он выполняет совсем другие задачи, - рассказывает Тигран Степанов.

Сильный и известный франчайзинговый бренд и отработанные технологии позволят быстро и успешно создать эффективную команду риэлторов, а также привлечь больше клиентов, которые хотят решить жилищные вопросы.

Третьей типичной ошибкой руководителей офиса недвижимости Тигран Степанов считает «распыление ресурсов».

- Из-за неопытности и максимализма предприниматель хватается за работу сразу с несколькими сегментами рынка – загородная недвижимость, «вторичка», коммерческие помещения и аренда. Франчайзер предоставит франчайзи полную информацию по свободным территориям и городам, где руководитель офиса сможет успешно развиваться.

Также к типичным ошибкам руководителя офиса Тигран Степанов относит несоразмерные зарплаты сотрудников агентства, дорогую рекламу, отсутствие контроля информационных потоков и недействующую систему набора, обучения и адаптации стажеров.

- Каждая франшиза от Центра риэлторских франшиз включает в себя все ключевые бизнес-процессы: проверенные годами бизнес-технологии, программу CRM, практики по набору и обучению сотрудников, маркетинг, продвижение объектов, юридическую поддержку и преференции от ведущих банков партнеров. Это та база, которая поможет не оступиться и не наделать ошибок начинающему руководителю агентства недвижимости, - уверен Тигран Степанов.

Конечно, невозможно стать бизнесменом, в том числе и воспользовавшись франшизой, и не допустить ни одного промаха. Это нормально, если начинающий предприниматель не разбирается в тонкостях ведения собственного дела. Однако, окружив себя профессионалами с солидным стажем, заручившись их опытом и поддержкой, можно избежать большинства оплошностей и добиться желанного успеха.

Источник: пресс-служба "Центра Риэлторских Франшиз"