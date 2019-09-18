В Абрау-Дюрсо собрали рекордный урожай

/Общество/

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» завершила уборку урожая на своих виноградниках под Новороссийском. Более 5 тыс. тонн ягоды — это рекордный показатель за всю историю Группы. Виноделы считают такой успех результатом комплекса мер по усовершенствованию технологий работы с виноградниками, их своевременному удобрению, внедрению систем капельного орошения и других инновационных решений. Общая сумма инвестиций, сделанных в винодельческий комплекс за последние три года, составляет более 1 млрд рублей.

«Этот год, безусловно, стал лучшим неслучайно. Хорошие погодные условия, высокий уровень профессионалов, работающих с виноградниками, точно выверенное время сбора урожая — вот слагаемые нашего успеха. Повреждения, вызванные июньским градом, уже позади, и виноградные лозы хорошо восстановились. Мы начали сбор в идеальное время и значительно ускорили процесс переработки винограда со 175 до 190 тонн в день», — комментирует Жорж Бланк, главный винодел-энолог «Абрау-Дюрсо».

Базовым сортом для «Абрау-Дюрсо» остается «шардоне» — на его долю приходится 50% урожая. В 2019 году был увеличен сбор «пино-нуара» (13,5%). Третий по доле — «рислинг» (12,5%). Также виноделы «Абрау-Дюрсо» уже второй год продолжают экспериментировать с сортами «вионье» и «верментино» (0,45% от урожая), которые используются в купажах игристого, производимого классическим методом.

Ежегодно хозяйство пополняется молодыми виноградниками — в этом году Группой компаний «Абрау-Дюрсо» было высажено 237 гектаров новых виноградников. Среди них есть такие новые сорта, как «каберне-фран» и «уни-блан». Молодым виноградник считается до четырехлетнего возраста, пока он не начинает быть пригодным для сбора урожая, — таких в Абрау-Дюрсо более 250 гектаров. Уже в следующем сезоне 62 га из них достигнут нужной зрелости и будут также задействованы в производстве вина.

«В следующем году марка “Абрау-Дюрсо” отмечает 150 лет со дня основания. В юбилейный и следующим за ним год мы планируем дальнейшее развитие виноградников и высадим свыше 700 га новых растений. Это позволит в большей степени обеспечить компанию собственным сырьем и увеличит производство игристых и тихих вин, изготовленных из российского винограда», — комментирует Павел Титов, президент Группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Источник: Директор по связям с общественностью Группы компаний «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова