/Общество/

Владимир Синяговский: Некоторые вопросы сложные и требуют времени, но решать их надо...

На одном из ранее проводимых приемов к Владимиру Синяговскому обратились с вопросом о газификации хутора Широкая Щель в городе-курорте Геленджике.

Вопрос двинулся и благодаря совместной работе с муниципалитетом в бюджете города на 2020 год предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации. Завершение работ по подготовке проектно-сметной документации планируется в III квартале 2020 года.

- Подобные вопросы требуют времени для решения, мы ими занимаемся. Здесь надо отметить и активную позицию руководства Геленджика, в лице главы Алексея Богодистова и председателя городской думы Михаила Димитриева, отметил депутат Госдумы.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Культурный проект «КТК – талантливым детям»

Владимир Синяговский: Некоторые вопросы сложные и требуют времени, но решать их надо...

Эксперт оценил изменения в правилах получения российского гражданства

Послабления в Налоговом кодексе? Разбираем с экономистом

Аналитик о «кресте смерти»: супер падения рубля не будет

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!