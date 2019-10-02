Владимир Синяговский: Некоторые вопросы сложные и требуют времени, но решать их надо...

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На одном из ранее проводимых приемов к Владимиру Синяговскому обратились с вопросом о газификации хутора Широкая Щель в городе-курорте Геленджике.

Вопрос двинулся и благодаря совместной работе с муниципалитетом в бюджете города на 2020 год предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации. Завершение работ по подготовке проектно-сметной документации планируется в III квартале 2020 года.

- Подобные вопросы требуют времени для решения, мы ими занимаемся. Здесь надо отметить и активную позицию руководства Геленджика, в лице главы Алексея Богодистова и председателя городской думы Михаила Димитриева, отметил депутат Госдумы.