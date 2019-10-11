Денис Гришин - победитель конкурса «Золотой половник»

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В финале конкурса за звание лучшего боролись 6 геленджикских шеф-поваров - мастеров своего дела.

5 финалистов представляют популярные предприятия курорта: ресторан-пивоварня «Натюрлих», ресторан «Венский двор», ресторан «Мясо и Вино, ресторан «Украинский дворик», ресторан «Дивноморская ракушка», шестой участвовал под «нейтральным флагом».

Перед началом финальной битвы всем конкурсантам было предложено выбрать необходимые продукты из единого перечня и составить меню. Каждый конкурсант должен был приготовить два горячих блюда (блюдо из рыбы и блюдо из мяса) по шесть порций за полтора часа. Финалистам было разрешено готовить в паре с су-шефом и использовать свой личный профессиональный инструмент.

Утиная грудка, черноморская кефаль и пастернак. – вот три главных ингредиента, которые должны были присутствовать на тарелке. Секретным ингредиентом, о котором конкурсанты узнали в последний момент, оказался каштан.

Участников конкурса оценивало компетентное жюри, в состав которого вошел Президент Национальной гильдии шеф-поваров России Александр Филин.

По итогам всех конкурсных испытаний кулинарные шедевры Дениса Гришина покорили вкусовые рецепторы судей, он был признан лучшим шеф-поваром Геленджика, а главный приз конкурса – «Золотой половник» – в течение года будет находиться в ресторане «Венский двор». Победитель конкурса 2019 года также стал обладателем сертификата на бесплатное обучение в одном из лучших ресторанов Москвы.

Второе место занял шеф-повар ресторана «Украинский дворик» Александр Семенов, третье место у Александра Нероды (пивоварня «Натюрлих»).

Напомним, что завтра, 12 октября, на Центральной площади курорта пройдет церемония награждения победителя и призеров «Золотого половника», и большое гастрономическое шоу с мастер-классами и дегустацией блюд геленджикских шеф-поваров. Начало в 16.00.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик