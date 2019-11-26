/Общество/

Владимир Синяговский вручил новым членам партии «Единая Россия» партийные билеты

Новороссийское местное отделение партии «Единая Россия» продолжает пополняться новыми партийцами. В начале региональной недели, 25 ноября, в преддверии 18-летия со дня образования партии «Единая Россия» депутат Государственной Думы Владимир Синяговский вручил четыре партийных билета.

Все они были длительное время сторонниками партии и осознанно вступили в партийные ряды.  Для торжественного вручения билетов были приглашены: заместитель генерального дирекора строительной компании “Руя” Муртузали Кадиров, начальник отдела продаж компании “ЮВ” Янис Гужель, учитель начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе начальной школы №10 Виктор Пронкин, а также глава Южного внутригородского района Роман Бреус.
Обращаясь к "новобранцам", депутат не только поздравил их со вступлением в ряды партии, но и нацелил на большую, серьезную работу.
«Каждый из них уже личность. Их приход в партию безусловно повысит ее авторитет» - отметил Владимир Синяговский.
Напомним, что Роман Бреус - генерал-майор, ранее командовал 7-й гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизией (горной) дислоцированной в городе- герое Новороссийске. Под его руководством десантно-штурмовая горная дивизия успешно прошла перевооружение на современные образцы техники и вооружения, средства десантирования и боевого управления. Её гвардейцы достойно выступали в различных конкурсах Армейских международных игр, демонстрировали образцовую выучку в ходе масштабных тактических учений, в том числе и международного характера. За образцовое выполнение боевых и учебных задач в этот период прославленное десантное соединение было отмечено высокой государственной наградой – орденом Суворова.
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Категория: Новости / Общество

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