Ночью на Кубани морозы...

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Прогноз погоды представлен Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 4 января 2020 года.

По Краснодарскому краю: без осадков. Местами туман, ночью и утром местами слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, при прояснении до -8°; днем 2…7°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночь -2…+3°, днем 7…12°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем 3…5°.

На двое последующих суток 5 - 6 января 2020 года:

по Краснодарскому краю: в начале периода без существенных осадков, остальную часть периода местами осадки в виде дождя, мокрого снегаю. Местами туман, ночью и утром слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, местами в восточной половине края до -4…-7°, днем 2…7°, местами в южных районах до 9°.

На Черноморском побережье: во второй половине периода местами дождь. Ветер юго-западный, южный с переходом на северный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, днем 8…13°.