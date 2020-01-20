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Об отмене карантина по бешенству в частном домовладении в Отрадненском районе

Вспышка бешенства ликвидирована в Отрадненском районе Краснодарского края.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что в связи с ликвидацией бешенства на территории частного домовладения в пос. Светлый Отрадненского района и выполнением комплекса мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.12.2019 года № 911 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории частного домовладения отменены ограничительные мероприятия (карантин), установленные постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.10.2019 года № 700.

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Категория: Новости / Общество

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