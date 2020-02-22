Бывшая участница "Ленинграда" оценила политические амбиции Шнурова

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Экс-солистка группы "Ленинград" Юлия Коган считает, что Сергею Шнурову не нужно заниматься политикой. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что музыкант, актер Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения "Партии Роста", артист не раз заявлял, что займется политикой в случае, если его попросят соотечественники. В четверг Шнурова представил однопартийцам лидер политической организации, бизнес-омбудсмен Борис Титов. Присутствующие встретили это решение аплодисментами. "Со мной будет явно веселей", – заявил музыкант. По словам бывшей участницы группы "Ленинград" Юлии Коган, музыкант должен заниматься музыкой. «Я не вижу Шнурова в Госдуме. У него есть необходимые качества, но каждый должен заниматься своим делом. Моё устойчивое мнение – он должен заниматься музыкой: или петь, или писать. А политикой, пусть занимаются политики», - сказала Юлия Коган.

Источник: МИА «Россия сегодня»