Владимир Синяговский: Наставничество - замечательная практика из советской системы...

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, член фракции Партии Единая Россия, наряду с привычными формами работы, будь то личный приём граждан или тематическая встреча с населением, всегда открыт новым проектам и формам взаимодействия.

Сегодня речь пойдет о реализации краевого губернаторского проекта «Лидеры Кубани», который помогает найти перспективных специалистов из различных сфер бизнеса, политики, краевой и муниципальной власти.

По результатам данного проекта были выявлены самые перспективные кандидаты, обладающие наибольшим управленческим потенциалом.

Владимир Синяговский с большой радостью стал наставником трёх участников проекта. И уже в начале региональной недели провёл очередную встречу в городе Краснодаре с одним из участников Даньяровым Андреем, который является заместителем главы муниципального образования Тимашевский район.

Быть наставником - это большая ответственность. Ведь прежде всего, ты являешься примером для человека, который тебя выбрал. Поэтому задача наставника оказать возможное содействие в становлении, передаче опыта и разъяснении всего необходимого в процессе взаимодействия.

Встреча прошла в дружественной обстановке. Владимир Ильич внимательно ознакомился с биографией, образованием и трудовой деятельностью Андрея Викторовича, обсудил ближайшие задачи в рамках проекта, наметил очередные консультативные встречи, в рамках которых обязательно поделится опытом и ответит на все вопросы, интересующие участника.

«Такие проекты безусловно важны. Именно в ходе проведения подобных встреч и взаимодействия мы выявляем эффективных и перспективных управленцев»,- отметил Владимир Синяговский.