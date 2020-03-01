1 марта Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России отмечает 25-летний юбилей

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Конечно, история спасательной службы началась гораздо раньше, в далекие 70-е годы, и пережила несколько периодов развития.

Но 1 марта 1995 года, в Международный день гражданской обороны, три подразделения: Сочинский ПСО, Краснополянский ПСО и Лунополянский ПСО свели в единую силу, под одно руководство, и создали Сочинскую территориальную поисково-спасательную службу МЧС России (СТПСС МЧС РФ).

В штате службы находился 61 человек, 18 единиц автомобильной техники, 13 единиц снегоходной техники, 8 плавсредств и 1 дежурный вертолет МЧС РФ.

О том, с чего начиналась служба, вспоминает Юрий Фомин - заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе:

- В службу я пришел в январе 1992 года. Это было абсолютно осознанное решение, к тому же в тот момент пришли люди, с которыми был давно знаком. Меня пригласили работать, когда еще служил в армии, буквально за несколько месяцев до окончания - пришло письмо с предложением после увольнения работать в службе, и, как только уволился, не задумываясь сразу приступил к работе.

6 спасработ — за год как определенное достижение и некий рекорд того времени. Это связано с тем, что люди не привыкли на тот момент обращаться в спасательные службы. Да и кроме нас, не было никаких других служб: объектовых, муниципальных или краевых…

С 1994 года нам начало поступать снаряжение, техника, оборудование. Вообще удивительно, на тот период в стране была очень сложная финансовая ситуация, а спасатели оснащались на высшем уровне, в плане обмундирования — такого не было ни у одной службы России. Это мембранные ткани, о которых на тот момент только слышали, очень хорошее снаряжение, гидравлическая техника иностранного производства, автомобили. Какого труда стоило все это руководству министерства, сейчас очень сложно понять и представить. Но в любом случае вызывает уважение способность убедить, раздобыть, обеспечить.

Сейчас у молодых спасателей есть больше возможностей – есть те, кто может помочь в чем-то, что-то сделать за тебя, если не получается, не умеешь, не доучился, не разобрался. Нам такой возможности не давалось, приходилось до всего докапываться самим, не было людей с опытом работы в техногенных ЧС: ДТП, разрушения зданий.

Сейчас очень сложно сказать, какие спасработы были самыми запоминающимися.

Они все были запоминающимися, разные истории вспоминаются в разные моменты… Когда ты не спал несколько суток, не ел, грязный, изнуренный — это врезается в память надолго.

Один раз я это для себя очень четко отметил: в момент, когда у нас на рейде разломился и утонул сухогруз. Это случилось ночью, причем был сильный ветер, полночи я звонил, уточнял, не случилось ли что, потом все-таки пришло это сообщение, выехали проводить работы… Прошли сутки, даже больше, я присел на какой-то парапет на набережной, когда уже всё завершили, и понял, что за эти сутки первый раз сел… бывает и так. Но когда работаешь, даже не задумываешься и сутки можешь не останавливаться.

Всегда очень сложные и запоминающиеся работы в пещерах. Они проводились неоднократно как в районе города Сочи, так и в Воронцовских пещерах, в районе горы Фишт…И в пещере Воронья-Крубера, что в Абхазии. Есть много факторов, осложняющих эту работу: темнота, холод, влажность, вертикальные участки, опасность обвалов, камнепадов, узости.

Не всегда наша работа напрямую связана со спасением людей. Например, 1996 и 1997 года, когда Сочи был отрезан от внешнего мира в плане энергетики: произошли обрывы линий электропередач – казалось бы, что нет конкретных спасенных, но работы были сложные, жизненно необходимые для города…

Были и очень тяжелые для нас работы – связанные с гибелью спасателей. За эти годы погибло 6 человек. И все понимали, что у каждого есть семья, родители, дети и ты несешь уже совершенно другую ответственность – ответственность за свою жизнь перед ними.

На сегодняшний день уже сотнями исчисляется количество проведенных работ, тысячами спасенные жизни, некоторые работы — это сотни спасенных, эвакуированных за одну операцию. Таким стал для нас Ейск. Во время наводнения в Крымске мы спасли более четырехсот человек за сутки.

Любая круглая дата — это лишь очередная точка отсчета для новых планов, идей и устремлений. И выполнения своей основной задачи – всегда первыми приходить на помощь.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России