"Переобувание" зимней резины сдвинулось из-за теплой зимы

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"Переобувание" машин с зимней резины на летнюю – традиционный ритуал российских автомобилистов, который в этом году может серьезно поменяться. Как именно, рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Смена зимней резины на летнюю – самый яркий символ прихода весны для российских автомобилистов. Этот не всегда приятный, но обязательный процесс в этом году может начаться раньше положенного времени. Из-за теплой зимы и ранней весны автомобилисты увидели возможность раньше поменять колеса, но поддаваться этому порыву пока рано, считает Валерий Солдунов.

"Менять резину в Центральной России и в Северо-Западной части страны, да и в Сибирском округе пока не стоит. Обычно это делается в конце апреля в начале мая, хотя сейчас по России температура довольно устойчивая и теплая. Если средняя температура суток составляет 5-7 градусов тепла, то смело можно менять резину и ездить уже на летней", – считает эксперт.

Трудность состоит в том, что если вы поменяете резину на своей машине слишком рано, то рискуете получить неприятный сюрприз в виде ночных морозов и льда на утренних дорогах. С другой стороны, если вы затянете со сменой резины, то вы ее испортите, рассказал Валерий Солдунов.

"Эксплуатация зимней резины в теплое время ведет к тому, что резина становится более мягкой. Из-за этого она быстрее изнашивается, быстрее стирается и еще становится уязвимой для повреждений", – пояснил общественник.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/