Атака на шипованную резину

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Подорожание шипованной резины спровоцирует всплеск ДТП, рассказал председатель «Движения автомобилистов России», экс-депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин.

По его словам, зимняя резина без шипов – еще более дорогая, далеко не все водители это потянут. К тому же есть погодные условия, при которых шипованная резина просто незаменима.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил повысить стоимость шипованной резины для автомобилей вместо ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Напомним, ранее специалисты «Автодора» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. Отмечалось, что 90% ущерба российские дороги получают зимой.

«Обрекать людей, чтобы они отказывались от шипов в зимний период – значит обрекать их на дорожно-транспортные происшествия. Можно и нужно в летний период это регулировать, но такие предложения – за гранью понимания, если за этим не стоит коммерческий интерес. Водители будут отказываться от шипованной резины, но есть ситуация, когда шипованную резину заменить нечем. Только еще более дорогой не шипованной резиной. Многие на эти траты не пойдут, а ездить будут продолжать. Мы получим очередной всплеск ДТП. Есть разные зимы и разные резины. Никто не доказал, что именно шипованная резина причиняет вред дорогам.», – считает Виктор Похмелкин.

Его поддержал депутат Госдумы Владимир Синяговский: - Наши дороги разрушаются не шипами, а некачественным обслуживанием и ремонтом!

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/