Пиджак из 90-х и яркие носки: стилист рассказал о модных трендах на весну

/Общество/

Футболки с "мультяшным" принтом и узкие брюки пора отправить на дальнюю полку шкафа. В моду возвращаются казаки, широкие брюки и "хулиганство" в образе, рассказал в интервью радио Sputnik стилист, эксперт моды Влад Лисовец. По его словам, сезон весна-лето будет отмечен сочетанием элегантности и бесформенности.

"У мужчин возвращается классическая обувь – казаки. Брюки становятся более широкими, широкие футболки, грубые пиджаки из 90-х. Мода, с одной стороны, более элегантная, классическая, сдержанная, но за счет своей бесформенности она дает немного свободы и воздуха. Сегодня все так же еще можно носить костюм с кроссовками или спортивные штаны носить с казаками. На этом контрасте и строится вся сегодняшняя мода", – отметил Влад Лисовец.

У женщин также приветствуется сочетание несочетаемого.

"Это может быть классическая юбка, но в нее заправлена широкая джинсовая рубашка. Классическая "взрослая" сумка с джинсой. При этом женщина может быть либо в мужских ботинках, либо в мужских туфлях, либо в лодочках, либо в абсолютно открытых босоножках. Мода сегодня разрешает хулиганить, сочетать между собой абсолютно разные принты, стили. Например, носить женственную нежнейшую блузку с рюшами из полупрозрачной ткани с кожаными юбками или расклешенными джинсами на высокой талии. Еще тренд – это майки-"алкоголички", которые сейчас очень модны, и классические, широкие, на высокой талии, черные или серые брюки в пол", – рассказал стилист.

А вот "мультяшные" принты на футболках ушли в прошлое. Но "хулиганить" можно с помощью ярких носков.

"Я не стал бы хулиганить с помощью футболок с "мультяшными" принтами. Хулиганить можно с помощью носков. Мне очень нравится этот тренд, потому что иногда добавление этой детали делает образ невероятно вкусным и дает некую небрежность, неопрятность, легкость, современность образу. Добавление каких-то спортивных акксесуаров в классический образ приветствуется. Это, как, допустим, носить красивую черную юбку по середину икры, лодочки, какая-то мужская голубая рубашка, а сверху спортивная куртка, а сверху еще и жакет огромный с большими плечами, типа мужской. Как будто вы что-то для тепла добавили, что-то не из этого гардероба. Вот такие ошибочки, как нам, большинству, покажется, и делают образ ультрамодным", – отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/