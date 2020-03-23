В Новороссийске общественники проверили качество оказания государственных услуг подразделением по вопросам миграции

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Посетив отдел по вопросам миграции полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску представитель Общественного Совета с положительной стороны отметила на отсутствие очереди и минимальные временные затраты при прохождении процедуры оформления документов.

В рамках осуществления общественного контроля представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Нина Бугаенко проверила отдел по вопросам миграции полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску.

Общественница в сопровождении руководителя подразделения начала проверку с осмотра территории, обратив особое внимание на то, что для людей с ограниченными возможностями в подразделении созданы все необходимые условия: пандусы, кнопка вызова и парковочные места. Проверив наличие информационных стендов со всей необходимой информацией, член Общественного Совета пришла к выводу, что вся она соответствует требованиям, доступна и актуальна.

Руководитель подразделения ознакомила представителя Общественного совета с работой отдела и рассказала о порядке оказания государственных услуг населению. Нина Петровна осмотрела служебные помещения, ознакомилась с условиями работы сотрудников, а также положительной стороны отметила на отсутствие очереди и минимальные временные затраты при прохождении процедуры приема и выдачи документов.

В ходе проверки нарушений не выявлено, жалоб от граждан не поступило. Нина Петровна положительно оценила возможность получения государственных услуг, оказываемых подразделением по вопросам миграции в электронном виде.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску