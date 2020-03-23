Где заказать печать фирменных папок

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Полиграфическая продукция остается востребованной даже несмотря на повсеместное использование глобальной сети, ее расширение и неуклонный рост популярности. Возможность перевернуть страницы, прямой контакт с информационным источником имеет большое психологическое воздействие.

Именно поэтому при проведении рекламных акций и презентаций данному аспекту уделяется особое внимание. Часто для данных мероприятий заказывают папки с фирменной символикой. Как и другие аксессуары, они являются элементом корпоративного стиля, работают на ознакомление с компанией и ее продвижение, привлечение клиентов и партнеров.

Безусловно, создать положительный имидж и составить высокое мнение об организации может только добротный продукт. Поэтому изготовление любого статусного атрибута лучше доверить специалистам. Заказать полиграфическую продукцию можно в онлайн режиме на сайте типографии. Печать папок здесь осуществляется высокотехнологичным цифровым методом, с применением стойких красок, на качественном картоне. По желанию клиента мастера сделают ультрафиолетовое лакирование, ламинирование или тиснение фольгой. Еще одна приятная особенность – прием заявок, их калькуляция, предоставление консультаций производятся путем обмена электронными сообщениями и файлами, что значительно экономит время, ускоряет процесс согласования дизайна и запуска партии в производство.

На что обратить внимание

При заказе фирменных папок важно уточнить некоторые моменты. Первое – материал. В основном это картон или дизайнерская бумага, но иногда для изготовления выбирается мелованная бумага. Второе – тип клапана и самого органайзера (с приклеенным внизу или сбоку клапаном, цельнокроеные варианты). Наиболее популярным по параметрам является формат А4. Корешок по толщине может быть от 4 до 14 мм. Третий пункт, повышающий удобство эксплуатации, – застежка. Это могут быть веревочки, вырубленные замки, липучки, магниты, резинки или кнопки.

Разновидности фирменных папок:

1. Корпоративные – это один из основных аксессуаров, участвующих в продвижении бренда, расширении бизнеса. Применяется наряду с конвертами, фирменными формулярами.

2. Регистрационные – предназначены для ведения документации внутреннего делопроизводства. Служат для систематизации и хранения бумаг разнопланового характера. Востребованы в бухгалтериях, отделах кадров, у менеджеров, секретарей, офисных и банковских клерков.

3. Презентационные – используются для анонсирования продукции, услуг или проектов.

4. «На подпись» – оформляются в классическом строгом стиле, с обязательным нанесением корпоративных символов.

5. Универсальные – к ним относятся все прочие виды. Это могут быть как классические изделия формата А4, так и разнообразные папки-меню, папки с конкурсными заданиями, условиями прохождения квеста, тезисами диспута. Они выполняются на заказ и рассчитаны на применение в рамках мероприятия узкой направленности.

Евгений Счастливый