Экономист разобрал слова Дерипаски о "пробитом дне" Центробанка

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Не стоит слушать критику бизнесмена Олега Дерипаски в адрес Центрального банка (ЦБ) России, поскольку у него есть личный интерес в этих словах. Какой именно, рассказал радио Sputnik научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Евгений Горюнов.

Миллиардер Олег Дерипаска обвинил ЦБ в том, что, оставляя процентную ставку на уровне 6%, банкиры следуют указаниям из устаревших учебников 1950-х и 1960-х годов. Бизнесмен назвал эту ситуацию "пробитым дном".

"Надо знать, что Олег Дерипаска очень давно и очень системно критикует Центральный банк. Он, как и любой предприниматель, считает, что процентная ставка должна быть как можно ниже. Я доверяю людям в Центральном банке и абсолютно не доверяю Дерипаске, поскольку он человек ангажированный. Он заинтересован в том, чтобы процентная ставка в любых ситуациях была как можно ниже", – объяснил Евгений Горюнов.

Решение об оставлении процентной ставки на уровне 6% было принято в прошлую пятницу.

"Вероятно, в России будет рецессия, а это значит, что процентную ставку надо понижать. С другой стороны, упала цена на нефть, и рубль девальвировался, значит, будет рост инфляции. Чтобы поддержать рубль, необходимо повышать ставку. Центральный банк оказался в такой ситуации, когда надо с одной стороны повышать, с другой – понижать. Он занял выжидательную позицию, и это разумно", – считает экономист Горюнов.

Ключевая ставка Центрального банка влияет на то, под какой процент государство дает деньги банкам и бизнесу. Чем ниже ставка, тем активнее развивается экономика, но растет инфляция. Чем выше ставка, тем хуже экономический рост, но стабильнее национальная валюта.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/