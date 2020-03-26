/Общество/

Что ж, о чем говорил Владимир Путин.

Следующая неделя объявлена выходной - с 28 марта по 5 апреля

Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Выплаты ветеранам к 75-летия Победы будут сделаны в апреле.

Соцпособия и льготы будут продлеваться автоматически, без предоставления документов

Семьям с детьми до трёх лет будут платить по 5 тыс рублей в месяц на каждого ребенка

Больничные будут рассчитываться исходя из суммы одного МРОТ до конца года

Пособие по безработице увеличат с 8 до 12 тыс. 130 рублей

По ипотечным и потребкредитам введут каникулы, они же будут и для ИП.

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Категория: Новости / Общество

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