/Общество/
Что ж, о чем говорил Владимир Путин.
Следующая неделя объявлена выходной - с 28 марта по 5 апреля
Голосование по поправкам в Конституцию нужно перенести из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Выплаты ветеранам к 75-летия Победы будут сделаны в апреле.
Соцпособия и льготы будут продлеваться автоматически, без предоставления документов
Семьям с детьми до трёх лет будут платить по 5 тыс рублей в месяц на каждого ребенка
Больничные будут рассчитываться исходя из суммы одного МРОТ до конца года
Пособие по безработице увеличат с 8 до 12 тыс. 130 рублей
По ипотечным и потребкредитам введут каникулы, они же будут и для ИП.