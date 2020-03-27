Фонд «Наше будущее» предоставит отсрочку по займам для социальных предпринимателей

/Общество/

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» дает отсрочку на 6 месяцев по займам, предоставленным победителям конкурса «Социальный предприниматель».

«Мы с пониманием относимся к происходящему, поэтому готовы предоставить отсрочку на полгода для проектов, которые Фонд поддержал в рамках конкурса «Социальный предприниматель», – прокомментировала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – Я искренне надеюсь, что такая мера поможет социальным предпринимателям продолжить их работу».

Напомним, что конкурс «Социальный предприниматель» – это ключевой механизм Фонда «Наше будущее» по отбору проектов, которые получают финансовую поддержку в виде беспроцентных займов от 2 до 40 млн рублей. За 12 лет существования Фонда было поддержано 255 проектов из 58 регионов на общую сумму 693,2 млн рублей.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – первая организация, которая начала развивать социальное предпринимательство в России. Фонд был основан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова и за годы своего существования стал одной из немногих организаций в мире, которая оказывает комплексную поддержку социальному бизнесу – от финансовой до консультационной.

В рамках Конкурса проектов «Социальный предприниматель» Фонд поддержал 255 проектов из 58 регионов на общую сумму 693,2 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.

Для помощи социальному бизнесу в выходе на широкий рынок Фонд совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» в 2013 году запустил проект «Больше, чем покупка». С тех пор продукция социальных предпринимателей продается в мини-маркетах на заправочных станциях.

С 2014 года на базе Фонда работает Лаборатория социального предпринимательства, которая проводит вебинары и тематические курсы. Преподаватели Лаборатории – выдающиеся российские эксперты в области социального предпринимательства.

За вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства Фонд вручает Премию «Импульс добра», которая присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.

Также Фонд издает собственную и переводную литературу, ведет информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство», разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства, проводит форумы и слеты.