Идет прием заявок на 1-й этап конкурса "Социальный предприниматель – 2018"

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Фонд "Наше будущее" объявляет о сроках подачи заявок для участия в 1-м этапе конкурса "Социальный предприниматель – 2018". Предприниматели, которые надеются получить финансирование летом этого года, должны отправить свои заявки до 1 марта 2018 года.

Заявки на конкурс принимаются круглый год, а победители объявляются в два этапа – летом и осенью. Заявки предпринимателей, поступившие после 1 марта, будут рассмотрены на следующем этапе.

Конкурс “Социальный предприниматель” – это ключевой механизм Фонда “Наше будущее” по отбору проектов, которые получают финансовую поддержку в виде беспроцентных займов. Принять участие в конкурсе могут предприниматели из всех регионов России, реализующие проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить насущные социальные проблемы. За 11 лет существования конкурса было поддержано 197 проектов в 52 регионах России на общую сумму 483,9 млн рублей.

“За годы проведения конкурса сотни поддержанных нами социальных предпринимателей добились колоссальных социальных изменений в регионах своего присутствия. С каждым годом все больше растет количество новаторов, которые находят новые механизмы и нестандартные предпринимательские решения. Надеемся, что в этом году мы сможем помочь множеству качественных проектов воплотиться в жизнь”, – комментирует директор Фонда “Наше будущее” Наталия Зверева.

Стартап-проекты могут рассчитывать на финансирование в размере 500 000 рублей, а действующие проекты – до 10 000 000 рублей (до 5 000 000 рублей, если проект участвует в конкурсе впервые). Финансирование осуществляется в форме беспроцентных займов.

Более подробная информация и форма заявки находятся здесь: http://konkurs-social.nb-fund.ru/

Источник: Дирекция общественных связей Фонда “Наше будущее”