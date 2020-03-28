Мемы и звонки по WhatsApp назвали главной угрозой стабильности Рунета  

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Стабильность российского сегмента интернета из-за коронавируса подверглась угрозе со стороны мемов и аудиозвонков через WhatsApp, Skype и похожие приложения. Об этом рассказал радио Sputnik главный редактор сайта российских информационных технологий Roem Юрий Синодов.

"Люди с помощью сотовой связи имитируют реальное присутствие своего окружения рядом с собой. Раньше люди находились в одной среде, дома или в офисе, и там постоянно общались, но сейчас они лишены этого общения. Они компенсируют это за счет телеконференций, которые могут идти несколько часов. Раньше созвон был ограничен 10-15 минутами, максиму получасом, сейчас люди готовы часами "висеть" на связи, чтобы компенсировать недостаток личного общения", – рассказал эксперт по информационным технологиям.

Всплеск активности россиян в интернете заметили не только эксперты, но и мобильные операторы. Президент МТС Алексей Корня призвал пользователей отказаться от пересылки "тяжелых" видео и мемов всем своим контактам, чтобы снизить нагрузку на сеть. По его словам, смешные картинки и видеоролики создают необязательную нагрузку на ресурсы компании.

"Люди чаще пересылают какие-то гифки, какие-то видео и это может создавать нагрузку на сеть. Больше всего это влияет на сотовых операторов. Меры, которые руководители МТС просят принять, они обоснованы. Операторы сотовой связи могут начать испытывать технические проблемы с доступом к связи", – считает Юрий Синодов.

Сбои из-за слишком активного использования интернета уже происходят не только в России. Видеохостинг YouTube и стриминговый гигант Netflix были вынуждены снизить качество видео для пользователей в Европе. Они пошли на такой шаг, чтобы не допустить сбой работы сервисов из-за слишком большого наплыва пользователей. Ограничение действует на Европу, поскольку там принимаются самые жесткие меры по борьбе с коронавирусом, и люди стали реже выходить из дома.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/