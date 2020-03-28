Социолог объяснил путаницу с нерабочей неделей

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В Кремле приветствуют работу в дистанционном формате на следующей неделе, которую президент РФ объявил нерабочей. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, те, кто работал на "удаленке", продолжат это делать. Также приветствуется продолжение дистанционного обучения в школах и вузах. Песков уточнил, что "речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова".

Президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. По его словам, это необходимо для предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса. Путин пояснил, что органы власти и структуры жизнеобеспечения (магазины, транспорт, банки, аптеки и медучреждения) будут работать. События развиваются очень быстро, и нет возможности взвесить и подготовить все альтернативы, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков. "Это кризисная ситуация, цейтнот нехватка времени. Нет возможности продумать все альтернативы, все взвесить. Каждая компания будет поступать по-своему, будет поступать в силу своих особенностей. Правильных, разумных способов действия просто не существует. Мы находимся в "точке бифуркации": когда два снаряда летят друг в друга, сталкиваются в точке, и начинают разлетаться осколки. Невозможно предсказать в этой точке, что произойдет. Сейчас начинают действовать законы массового поведения, человек не индивидуален, действуют закономерности подражания и внушения", – считает Владимир Кочетков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/