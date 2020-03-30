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ДОМ.РФ открыл Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков

Компания ДОМ.РФ создала Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Консультацию по всем возможным вариантам решения вопроса можно будет получить по бесплатному номеру 8 800 700 56 77 или на сайте спроси.дом.рф.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам поставил перед банковским сектором задачу — предусмотреть для заемщиков отсрочку, специальные «каникулы», в том числе по ипотечным кредитам.

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Категория: Новости / Общество

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