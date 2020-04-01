В Калмыкии введен режим обязательной самоизоляции

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С 30 марта на территории республики введен режим обязательной самоизоляции.

На 31 марта 2020 года в Калмыкии зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией, в изоляторе г. Элиста 87 человек, в районах республики – 12 человек из категории «контактных».

Глава региона Бату Хасиков ужесточил дополнительные меры, ранее прописанные в Указе Главы Калмыкии № 88 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Калмыкия».

30 марта в дополнение к принятым мерам в Калмыкии были введены новые ограничения, обеспечивающие безопасность граждан при распространении коронавирусной инфекции на территории Калмыкии. Новым указом в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года гражданам запрещено покидать свои места проживания. Ограничения не коснулись случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, походов в ближайший магазин и аптеку, выгулов домашних животных, но не дальше 100 метров от дома, а также выноса бытового мусора.

Новый документ также обязывает граждан соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок в такси.

В указе обозначено, что вводимые ограничения не относятся к деятельности медицинских и правоохранительных организаций, органов по делам ГО и ЧС, надзорных органов в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Запреты также не распространяются на деятельность органов, обеспечивающих защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

С этого дня нарушители установленного режима будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

В рамках действующего указа с 28 марта по 5 апреля на территории Калмыкии была приостановлена работа заведений общественного питания, развлекательных и досуговых заведений для всех категорий граждан, а также заведений, оказывающих косметические процедуры. Документ ограничил деятельность розничных магазинов, кроме продуктовых и магазинов промышленных товаров. Исключение составили магазины и общепиты, осуществляющие доставку. Ограничения также коснулись частных медицинских клиник, кроме тех, что оказывают экстренную стоматологическую помощь.

Кроме того, гражданам, прибывающих из зараженных территорий, необходимо сообщать о прибытии в республику, пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Также действующим указом с 28 марта по 14 апреля на режим самоизоляции переведены люди старше 60 лет, а также граждане с некоторыми видами заболеваний.

Дополнительно, с 28 марта 2020 года режимы ЧС были введены в Элисте и пригородном селе Троицкое. На основании этого было ограничено движение городского транспорта и движение маршрутного транспорта между этими населенными пунктами.