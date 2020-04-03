Работа в условиях особой ответственности

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У депутата ГД ФС РФ Владимира Синяговского состоялся деловой разговор по телефону, как принято сегодня в условиях эпидемиологической обстановки на удалении, с генеральным директором базового предприятия города Горячий Ключ по производству и розливу воды Александром Коробка.

Сегодня особо важно осознать, что помимо запретов и призывов властей каждый должен понимать, что дисциплина и ответственность наше главное оружие в борьбе с инфекцией.

У каждого работающего на предприятии человека есть семья со своими житейскими вопросами, которые сегодня естественно обострились поэтому руководителям особо важно слышать, видеть и быть рядом с людьми в своевременном разрешении возникающих проблем.

У предприятия хорошие производственные традиции, обеспечения безопасности производства, в современных условиях это имеет особое значение для производителя жизненно важного продукта, сегодня предприятие с поставленными задачами справляется.

Коробка Александр в состоявшемся разговоре подчеркнул, что он как руководитель предприятия и председатель совета муниципального образования города Горячий Ключ понимает всю серьезность переживаемого коллективом и обществом жизненного периода, что требует проявления особой собранности и ответственности руководства и всех граждан.