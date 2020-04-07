Количество личных банкротств в России увеличится на 400-500%

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Во втором квартале 2020 год число личных банкротств в России вырастет на 400-500%. Минимум 5-7 млн. человек не смогут погасить свои обязательства, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский.

Число личных банкротств в России уже выросло на 68%. В первом квартале 2020 года суды признали банкротами 22,4 тысячи граждан России.

"Еще до карантина, самоизоляции, массы увольнений и отпусков без оплаты труда люди находились в предбанкротном состоянии. По самым малым оценкам, 30 миллионов человек находятся в предбанкротном состоянии из-за потребительских кредитов и по факту их заработка уже не хватает, чтобы покрывать задолженности. Второй квартал 2020 года будет беспрецедентным. Банкротства будут расти не в 70% случаях, а будет рост на 400-500%. Самое минимальное количество людей, которые не смогут погасить свои обязательства, – 5-7 миллионов человек", – рассказал Алексей Петропольский.

Государство в срочном порядке готовит закон, который упрощает процедуру банкротства для физических лиц.

"В теории это будет выглядеть как госуслуга, когда вы на портале госуслуг нажимаете три кнопки и становитесь банкротом. В течение трех лет с вас списываются все долги, и вы обнуляетесь перед банками, кредиторами и любыми третьими лицами. Но лучше подумать не о том, как банкротить граждан, а как закрыть долг, встать на ноги и начать укреплять экономику страны", – считает Алексей Петропольский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/