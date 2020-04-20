/Общество/

Домашнее насилие во время пандемии

Самоизоляции не допускает распространения коронавируса, но имеет последствия для психологического состояния людей.

О том, какие проблемы возникают в семьях и как снизить накал страстей, рассказала радио Sputnik основатель центра помощи жертвам насилия "Птицы" Наталья Никифорова.

Длительная самоизоляция проверяет не только социальную ответственность россиян, но и взаимоотношения между людьми. Постоянная близость с родственниками, с которыми вы заперты в одной квартире, это серьезное испытание. В такой ситуации особенно остро стала проблема домашнего насилия, отметила Наталья Никифорова.

"По нашим самым приблизительным подсчетам обращений из-за домашнего насилия стало больше раза в три, по сравнению с так называемым мирным временем. К нам идут обращения женщин, бабушек и даже звонил одни мужчина, у которого жена за время самоизоляции поняла, что его не любит и попросила его "свалить" куда-нибудь", рассказала Никифорова в интервью радио Sputnik.

Причина такого поведения кроется в накапливающемся стрессе и отсутствии мирного способа выплеснуть напряжение. Тем, кто столнулся с домашним насилием, нужно помнить одно полезное правило, оно актуально и во время коронавируса, и в обычной жизни, уверяет основатель центра помощи жертвами домашнего насилия.

"Просить помощи не стыдно, а необходимо. Если вас бьют, если над вами издеваются, если запрещают общаться с детьми или шантажируют, то обращайтесь за помощь. Пожалуйста, дорогие люди, обратите внимание на ваши социальные связи, обратите внимание на родственников и близких. Они могут помочь. Пусть другие люди знают, что у вас творится в семье. Не надо бояться выносить сор из избы", советует в интервью радио Sputnik Наталья Никифорова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Рейтинг губернаторов за март 2020

Домашнее насилие во время пандемии

Футбольный сезон могут завершить без зрителей

Свыше 50 литров крови сдали военнослужащие для жителей Кубани

Названа дата пика коронавируса на Украине