Домашнее насилие во время пандемии

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Самоизоляции не допускает распространения коронавируса, но имеет последствия для психологического состояния людей.

О том, какие проблемы возникают в семьях и как снизить накал страстей, рассказала радио Sputnik основатель центра помощи жертвам насилия "Птицы" Наталья Никифорова.

Длительная самоизоляция проверяет не только социальную ответственность россиян, но и взаимоотношения между людьми. Постоянная близость с родственниками, с которыми вы заперты в одной квартире, это серьезное испытание. В такой ситуации особенно остро стала проблема домашнего насилия, отметила Наталья Никифорова.

"По нашим самым приблизительным подсчетам обращений из-за домашнего насилия стало больше раза в три, по сравнению с так называемым мирным временем. К нам идут обращения женщин, бабушек и даже звонил одни мужчина, у которого жена за время самоизоляции поняла, что его не любит и попросила его "свалить" куда-нибудь", рассказала Никифорова в интервью радио Sputnik.

Причина такого поведения кроется в накапливающемся стрессе и отсутствии мирного способа выплеснуть напряжение. Тем, кто столнулся с домашним насилием, нужно помнить одно полезное правило, оно актуально и во время коронавируса, и в обычной жизни, уверяет основатель центра помощи жертвами домашнего насилия.

"Просить помощи не стыдно, а необходимо. Если вас бьют, если над вами издеваются, если запрещают общаться с детьми или шантажируют, то обращайтесь за помощь. Пожалуйста, дорогие люди, обратите внимание на ваши социальные связи, обратите внимание на родственников и близких. Они могут помочь. Пусть другие люди знают, что у вас творится в семье. Не надо бояться выносить сор из избы", советует в интервью радио Sputnik Наталья Никифорова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/