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Когда в России появится закон против домашнего насилия?

Законопроект о защите от домашнего насилия может появиться уже этой осенью. Об этом рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова. По ее словам, главная сложность в подготовке текста заключается в согласовании норм российского законодательства и международного.

«Мы надеемся, что в осеннюю сессию парламента мы увидим первую редакцию документа. Закон этот - очень сложный. Похожие документы вносили в Госдуму уже много раз, но они были отклонены. Дело в том, что не законы были плохие, а нам надо было обязательно их коррелировать с международным правом», - рассказала сенатор.

Самым спорным моментом отклоненных законопроектах были так называемые «охранные ордера», которые не позволяют приближаться к жертве домашнего насилия. И это не единственное, в российском законодательстве нет даже определения «семьи» рассказала Елена Попова.

«Мы бы хотели внести в законодательство ряд новых терминов и понятий. К сожалению, сейчас у нас не определено понятие «семья». Из-за этого у нас есть ряд коллизий. С раскрытием этого понятия, мы получим объяснение, кто относится к семье. Далее мы перейдем к защите прав женщин. Но также мы не будем забывать о защите прав мужчин», - пояснила сенатор.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

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Категория: Новости / В России

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