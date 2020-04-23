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Вместе против коррупции!

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Его проведение анонсировано на 8-й сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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