Биржа труда не зовет: кому откажут в пособиях

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Эксперты: официальная безработица вырастет в два раза.

Российскую биржу труда ждут революционные изменения: число официально зарегистрированных безработных в ближайшее время может увеличиться почти в шесть раз — с нынешних 846,7 тыс. до 5,3 млн человек. Авторы прогноза из Института социальной политики НИУ ВШЭ объясняют это тремя причинами: вынужденный простой в экономике, упрощенная процедура постановки на учет и повышение размера пособия до МРОТ — 12 130 рублей. Опрошенные «МК» эксперты оценили точность прогноза «вышки».

Собственно, речь идет о лицах, потерявших работу в формальном секторе экономики после 1 марта. По оценке исследователей из ВШЭ, учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий почти 33,4 млрд рублей, только в ближайшие три месяца в центры занятости может обратиться около миллиона человек. В Минтруде же напоминают, что гражданам отныне не нужно являться на биржу труда собственной персоной: благодаря новому функционалу соответствующего портала достаточно заполнить заявление и резюме на сайте.

Что ж, в теории все выглядит вполне привлекательно. А как в реальности? Вот, к примеру, история жителя одного российского региона, о которой он рассказал в соцсети. Уволившись в прошлом году, он встал на биржу, но вскоре (поскольку работу ему так и не подобрали) был снят с учета и устроился в «сером» секторе. А в конце марта 2020-го, на фоне эпопеи с коронавирусом, лишился и этого неофициального места. Решив снова обозначиться в центре занятости, наш герой 2 апреля зашел в личный кабинет через госуслуги, заполнил заявление и собрал документы. Среди прочего понадобились фотографии первой страницы паспорта и страницы с пропиской, диплома о высшем образовании, ИНН, а также номер счета в банке, куда будут переводить пособие по безработице. На десятый день заявителю позвонили и сообщили, что ему назначено минимальное пособие в размере 1500 рублей в месяц на три месяца. На возмущенный вопрос «почему» последовал ответ: потому что в 2019 году он все же числился на бирже труда, однако на «белую» работу так и не устроился.

Зарегистрироваться могут далеко не все желающие. Нужна справка, что вас уволили именно сейчас, в период официально объявленной самоизоляции, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Кроме того, на бирже нельзя стоять до бесконечности: если не устраивают предлагаемые вакансии, вас снимают с учета и лишают пособия. Плюс в России на сегодняшний день не начались массовые увольнения, их по факту меньше, чем было весной 2019 года. Да, есть люди, пострадавшие при закрытии предприятий малого и среднего бизнеса, но немалая их часть трудилась «всерую» и, соответственно, не может претендовать на статус официального безработного. А как быть, скажем, в ситуации, когда компания формально закрыта, а сотрудник сидит дома и никакие документы подписать не в состоянии чисто физически? Перевести человека на частичный режим занятости, отправить в неоплачиваемый отпуск нельзя без его согласия.

Что касается структур крупного бизнеса, госкорпораций, там в самом крайнем случае могут урезать зарплату, не выплатить премиальные, но точно не уволят. Не говоря уже об огромной массе бюджетников: врачах, учителях, чиновниках, силовиках, работниках оборонки, которым официально ничего не грозит. По крайней мере пока. Поэтому, рассуждает Зубец, в России сейчас под дамокловым мечом увольнений находится не более 20–25% работающих. Соответственно, ни о каком шестикратном росте официальной безработицы не может быть и речи — говорить можно максимум о двукратном.

«Даже в наиболее тяжелом для отечественной экономики 2009 году уровень официально зарегистрированной безработицы, по данным Росстата, вырос с 5,3% до 8,3% трудоспособного населения. Но к концу 2012 года безработица опять вернулась к показателям 2008 года», — напоминает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Конечно, остается еще «серый» сектор, который оценивается примерно в 20–30% от общего объема экономики и, судя по всему, в условиях кризиса будет только прирастать. Еще до наступления пандемии немало предпринимателей смогли оценить преимущества удаленной работы, и сейчас им удается не сокращать персонал. В феврале текущего года уровень официальной безработицы в России составил 4,7% трудоспособного населения, отмечает Мильчакова. К концу 2020-го эта цифра может увеличиться до 6–10%, в зависимости от того, по какому сценарию пойдет кризис — умеренному или более жесткому. Но предположения о шестикратном росте, по мнению собеседницы «МК», выглядят преувеличенными.

Источник: Московский Комсомолец