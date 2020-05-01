Covindex за прошлую неделю снизился на 3 пункта - до 97 пунктов

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Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 20 по 26 апреля снизился на 3 пункта - до 97 пунктов.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе рост среднего чека зафиксирован только по антисептикам - на 1,8% до 400 рублей. По остальным шести товарам он снизился, причем сильнее всего на медицинские маски - на 11,8%, до 373 рублей. Далее следуют перчатки (на 5%, до 96 рублей), туалетная бумага (на 1,9%, до 53 рублей), лимоны (на 1,6%, до 121 рубля), мыло (на 1,4%, до 68 рублей) и гречка (на 1,1%, до 87 рублей).

Таким образом, Covindex снизился на 3 пункта по сравнению с предыдущей, базовой, неделей и составил 97 пунктов.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски.

"Средний чек набора за неделю 20-26 апреля составил 1198 рублей, в то время как неделей ранее – 1251 рубль. Таким образом, средний чек за неделю снизился на 4,2%, или на 53 рубля. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю составило 10%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего снизились продажи лимонов - на 18%. Далее следуют медицинские маски (14% в денежном выражении), гречка (13%), антисептики и кусковое мыло (обе категории - на 8%), туалетная бумага (6%) и перчатки (4%).

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»