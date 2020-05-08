Указ Путина о выплатах заболевшим коронавирусом врачам вызвал вопросы

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Компенсации большие, но получить их будет непросто.

Российский президент подписал новый указ о выплатах в случае смерти или причинения вреда здоровью медработников в результате заражения коронавирусом. Размеры компенсаций будут варьироваться от 68,8 тысячи рублей при заболевании до 2,75 млн рублей в случае смерти. Однако получить их будет непросто.

Российские врачи уже перестали бояться писать в социальных сетях о том, что их посылают на амбразуру без средств индивидуальной защиты или выдают им использованные прошлой сменой костюмы. В таких условиях соглашаются работать далеко не все, а те, кто все же остается, постоянно рискует получить осложнения для здоровья или умереть.

Теперь вышел указ о компенсации для пострадавших врачей. Однако, как отмечает глава профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал, на практике их смогут получить далеко не все жертвы инфекции: «Тревогу вызывает формулировка Указа «непосредственно работающим c пациентами...». То есть, получается, если, допустим, медработник не лечил «коронавирусных» пациентов, не работал в «ковидном» подразделении, но заразился от коллеги (например, из-за халатности начальства, не обеспечившего коллектив средствами индивидуальной защиты), то на страховую выплату он может не рассчитывать. Так же, как и в том случае, если он заразился от пациента, с которым он непосредственно не работал, но контактировал, например, в коридорах поликлиники или приемном покое».

Кроме того, эксперты подчеркивают, что указ исключает из страхования практически весь вспомогательный персонал, кроме водителей "скорой помощи". При этом, в последнее время в стране широко распространилась практика оформления младшего медицинского персонала "уборщицами", оставив за ними на практике функции санитарок и младших медсестёр. Да и водителей автомобилей скорой помощи, переведённых компанией-аутсорсером в статус «индивидуального предпринимателя» ради экономии на налогах, тоже компенсация по этому указу минует.

Под вопросом остается и еще один момент: будет ли новый документ распространяться на тех, кто заболел и умер до его принятия? Или, например, нет никакой ясности в отношении медицинских работников, которые работали с ковидными больными, умерли, но этот диагноз у них не был установлен. "В последние дни нам постоянно поступают сообщения о смертях медиков из-за пневмонии без установленного диагноза COVID", - отмечает Коновал.

При этом указ предполагает, что страховые случаи будут устанавливаться "по итогам расследования в соответствии с постановлением Правительства РФ № 967". А в этом постановлении, в свою очередь, говорится о том, что работодатель в ряде случаев несет административную ответственность за заражения сотрудников (должностным лицам грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей, юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей).

Не нужно быть Вангой, чтобы понять, что администрация медучреждений будет делать все возможное, чтобы заражение сотрудников было представлено не как заражение на рабочем месте, по причине необеспеченности СИЗ, а, например, в общественном транспорте. Или, например, что работник сам виноват (тогда размер выплаты может быть сильно уменьшен).

Источник: Московский Комсомолец