За что могут уволить работника на удаленке?

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Об особенностях взаимоотношений работодателей и сотрудников, работающих дистанционно, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Из-за пандемии коронавируса увеличилось количество людей, работающих из дома дистанционно. Некоторые эксперты считают, что какая-то часть работников и после снятия ограничений останется на удаленке, поскольку в ряде случаев это удобнее и для сотрудника, и для работодателя.

Но у работодателей возникают вопросы. Как следить за производственной дисциплиной – и можно ли, скажем, уволить сотрудника за прогул во время удаленной работы? Или, к примеру, за пьянство на рабочем месте (то есть дома)?

Ситуацию прояснил в интервью радио Sputnik председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя. Условно, человеку давали какие-то задания, задокументировано, что он должен что-то сделать, перевести научную статью, находясь дома, составить финансовый отчет, и человек это не сделал. Дальше процедура увольнения прописана в Трудовом кодексе. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить. Или не может что-то растратить, поскольку не находится на предприятии. Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность", – объяснил Михаил Шмаков.

Председатель ФНПР считает, что вряд ли работа из дома в ближайшей перспективе вытеснит традиционные виды занятости.

"Вся эта пропаганда, что удаленная работа – это наше будущее, не оправдывается, потому что это малоэффективная работа. Есть профессии, по которым можно работать удаленно. Условно, композитор, который пишет музыку, программист, который пишет программу, должны в течение какого-то времени сделать работу и получить за свой труд соответствующее вознаграждение. Все остальное – неэффективно", – считает Михаил Шмаков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/