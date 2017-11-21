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Правительство дополнительно закупит автомобилей скорой медицинской помощи для моногородов

Распоряжение от 17 ноября 2017 года №2543-р. В целях обеспечения в 2017 году моногородов автомобилями скорой медицинской помощи Минпромторгу из резервного фонда Правительства России направляются бюджетные ассигнования в общем размере 680,7 млн рублей для дополнительной поставки 262 автомобилей скорой медицинской помощи в 59 субъектов Федерации.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей, определённых распоряжением Правительства от 6 сентября 2017 года №1922-р. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку.

Предусмотрена поставка в 2017 году дополнительно 262 автомобилей скорой медицинской помощи.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 ноября 2017 года.

Источник: Правительство РФ

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Категория: Новости / Здоровье

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