В Курганинске после вмешательства прокуратуры ребёнок-инвалид обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации

/Общество/

Прокуратура Курганинского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.

В ходе личного приема граждан к прокурору Краснодарского края обратилась жительница г. Курганинска с просьбой оказать содействие в получении необходимых ее ребенку-инвалиду технических средств реабилитации.

Установлено, что ребенок, страдающий детским церебральным параличом, нуждался в обеспечении прогулочной и комнатной колясками.Несмотря на это, своевременно они не были предоставлены.

В связи с этим прокуратура внесла представление в Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

В результате принятых мер прокурорского реагирования осуществлена закупка колясок, изготовленных по индивидуальному заказу. В настоящее время ребенку-инвалиду обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/