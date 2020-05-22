Когда в России снова откроются кинотеатры?

/Общество/

В идеале кинотеатрам лучше открываться, когда все ограничения уже будут сняты, даже если это будет в сентябре, рассказал в интервью радио Sputnik глава Ассоциации владельцев кинотеатров, генеральный директор "Невафильм" Олег Березин.

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказал СМИ, что кинотеатры ведут переговоры с продюсерами о репертуарной политике. Возможную дату открытия кинозалов министр не назвала. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что кинотеатры смогут возобновить работу, когда будут пройдены все три этапа ослабления карантинных мер.

Олег Березин отметил, что открытие будет болезненным процессом, и в этом смысле было легче закрыться на карантин. Обязательств станет сразу много, а зрителей будет мало. Потребуется какое-то время, чтобы зрители вернулись к привычкам потребления.

"Мы, как ассоциация владельцев кинотеатров, подготовили свои предложения, которые Минкультуры направило в Роспотребнадзор как предложение отрасли. Мы оговариваем, что при рассадке нужно соблюдать социальную дистанцию, но это не касается членов одной семьи или лиц, проживающих вместе. Потому что мы понимаем, что люди в кино приходят часто парами, семьей, и, если они уже до этого просидели вместе на карантине, странно их рассаживать в кинотеатре. Мы предложили не устанавливать шахматный порядок, тем более что кинозалы очень разные: есть залы, где расстояние между рядами полтора метра большие расстояния между креслами, где-то есть диваны. Кроме того, зрители должны получать удовольствие от хорошего фильма, что сложно сделать, сидя два часа в маске. В этом смысле лучше дождаться снятия всех ограничений", – сказал Олег Березин.

С первого взгляда кажется, что нужно открываться как можно быстрее и пора зарабатывать деньги, но есть несколько проблем, отметил глава Ассоциации владельцев кинотеатров.

"Не все кинотеатры открываются одновременно – правообладатели фильмов, чтобы начать выпускать новинки проката, будут ждать открытия хотя бы половины кинотеатров. И первым кинотеатрам, которые откроются, показывать будет особо нечего. Вторая проблема – зрителей много сразу не будет, а арендодатель начнет требовать полную плату. Потребуется какое-то время, чтобы зрители вернулись к привычкам потребления", – считает Олег Березин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/