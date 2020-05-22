Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел онлайн-прием граждан

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В рамках приема, ответил на вопросы жителей и взял под личный контроль обращения граждан.

Депутат фракции Единая Россия Владимир Синяговский 20 мая принял участие в Краевом приеме граждан. К нему обратились жители избирательного округа. Кто-то с личной проблемой, кто-то с коллективным обращением.

Депутат с избирателями общался в режиме видеоконференции через интернет-ресурс. Связь из Новороссийска была установлена с городами: Краснодар, Геленджик, Туапсе и Горячий ключ.

В ходе приема было озвучено 5 вопросов. Прошедшая встреча проходила в живой беседе с депутатом, заявители смогли задать волнующие их вопросы и получить конкретные компетентные ответы. С каждым из обратившихся был проведен обстоятельный разговор о возможности предоставления помощи.

Одним из обратившихся была Ковригина-Косякова Юлия Борисовна, которая от лица работников частных медицинских организаций, обозначила вопрос о включении деятельности больничных организаций, в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, для возможности использования льготного кредитования, налоговых послаблений и других мер поддержки.

Незамедлительно были даны поручения разработать алгоритм действий по возможному решению вопроса.

Житель села Кривенковское Туапсинского района, с вопросом переноса сроков капитального ремонта кровли многоквартирного дома, кровля пострадала после произошедшей в октябре 2018 года чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день, многоквартирный дом возведенный в 1988 г. находится в очереди на капитальный ремонт на 2038-2040 года.

После проведенной беседы с заявителем, депутат поручил подготовить пакет документов, для дальнейшей проработки вопроса в Фонде капитального строительства Краснодарского края. «Вопрос действительно является непростым, но необходимо приложить все усилия для его решения, учитывая тот факт что катаклизмы в данном селе Туапсинского района происходят достаточно часто» - подчеркнул Владимир Синяговский.

Во время приема к Депутату обратился житель Геленджика, который был приведён к административной ответственности за нецелевое использование земельного участка в связи со сдачей в наём комнат на летний период, в жилом доме, в котором проживает его семья.

«С этой проблемой сталкиваются многие жители и собственники жилых домов Черноморского побережья, нормы требуют доработки и усовершенствования, этот вопрос требует рассмотрения на федеральном уровне»-подытожил парламентарий.

За помощью к депутату обратилась жительница поселка Афипский Северского района Ельнина Марина Александровна, которая переехала из Ростовской области и столкнулась с рядом проблемой, одной из которых стало получении регистрации по месту жительства, которое необходимо для официального трудоустройства на любую работу. Так же поднимался вопрос о водоснабжении СНТ «Юбилейный», в связи с нерегулярной подачи воды, ведение хозяйства и существование жителей в целом значительно усложняется.

Владимир Синяговский внимательно выслушал Марину Александровну, дал поручения помощникам в законном оказании содействия при получении постоянной регистрации, а также решении других проблем.