/Общество/

С октября 2018 года в Центральном районе Новороссийска работает организованный по инициативе депутата городской думы Новороссийска Ильи Канакиди благотворительный фонд «От чистого сердца».

Его цель – безвозмездная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тяжелом материальном положении.

Фонд принимает и передает одежду, обувь, детские вещи, игрушки, бытовую технику, мебель и проч. – новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии.

На протяжении 2,5 лет существования фонда число тех, кто оказывает помощь, с каждым днем становится все больше и больше. Спасибо этим людям за отзывчивость, чуткость, щедрость и бескорыстность.

Жизнь еще раз подтверждает, что для благого дела не обязательно быть богатым - достаточно быть милосердным.

Принести и забрать вещи можно по адресу: ул. Мысхакское шоссе, 49А.

Контактный телефон: +7988-769-85-55

Автор: О. Говорова

Фото: Илья Кагакиди, депутат городской думы Новороссийска