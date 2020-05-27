Интернет, как инструмент контрольно-надзорной деятельности!

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Должностными лицами отдела земельного надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора 18.05.2020 года в ходе анализа информации, публикуемой в общедоступной информационной сети Интернет, был установлен факт нарушения требований земельного законодательства РФ на территории муниципального образования г. Краснодар, выразившейся в захламлении земель отходами производства и потребления.

21.05.2020 года на основании полученной информации, сотрудниками отдела земельного надзора было проведено административное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, координаты расположения которого были установлены из публикации, размещенной в сети Интернет.

По результатам административного обследования, учитывая характер правонарушения в адрес правообладателя земельного участка сельскохозяйственного назначения было направлено предостережениео недопустимости нарушения обязательных требований, с установленным сроком исполнения.

Кроме того, на смежном земельном участке, земель населенного пункта (для полосы отвода железной дороги) было выявлено захламления территории участка строительным и бытовым мусором. Данная информация в соответствии с законодательством РФ была направлена в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора, для принятия мер реагирования в рамках, имеющихся полномочий.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/