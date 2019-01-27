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50 000 рублей заплатит предприниматель за свалку на сельхозземлях

В рамках проведенной внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Свита П.Г. государственным инспектором государственного земельного надзора Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея был выявлен факт захламления отходами производства и потребления земельного участка сельскохозяйственного назначения в Динском районе.

По факту выявленного правонарушения, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ,  наложен штраф в размере 50 000 рублей, выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

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Категория: Новости / Происшествия

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