Проект Минтруда позволят снизить россиянам зарплату

/Общество/

Во время простоя работнику можно будет платить меньше пособия по безработице.

Минтруда разработало проект постановления об особенностях регулирования трудовых отношений. Из документа, среди прочего, следует, что до конца 2020 года полученный «в связи с карантином» больничный основанием для продления или переноса планового отпуска не является. Коснется ли эта норма россиян из групп риска, которые сидели на больничном по предписанию властей - не понятно.

«МК» неоднократно писал об «антикризисном» законе, который был принят Госдумой в трех чтениях и сейчас дожидается одобрения Совета Федерации и подписи президента. В закон этот вписали множество самых разнообразных мер. Одна из них - совсем уж чрезвычайная: правительство получает право до конца 2020 года своими постановлениями регулировать отношения между работниками и работодателями. Кстати, одним из крупнейших работодателей в России, стране чиновников и силовиков, является само государство.

Правительство не раскрывало заранее своих планов - что именно и в каком направлении оно собирается подрихтовать в сложных отношениях работников и работодателей, и депутаты голосовали, можно сказать, за «кота в мешке». И вот, хотя закон ещё не заработал, 29 мая Минтруда предложило Российской трехсторонней комиссии (в неё входят чиновники, представители профсоюзов и объединения работодателей) в принятом нынче дистанционном режиме обсудить подготовленный проект постановления «Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2020 году»…

Текст документа есть в распоряжении «МК», и хочется надеяться, что он будет доработан, а многие важные детали - уточнены. Иначе проблем в судах, куда неминуемо вскоре повалят граждане, не оберешься. К тому же Трудовой кодекс никто не отменял, и во всех других вопросах, кроме тех, что отрегулирует правительство, продолжает действовать.

Вот лишь некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, нововведения.

В вопросе об увольнении работников Минтруда по-разному подходит к работникам отраслей, на которые распространяются ограничительные меры - и отраслей, на которые такие меры не распространяются.

В документе есть отсылка к указу президента от 11 мая 2020 года. Увольнять по инициативе работодателя работников предприятий, которые закрыты по приказу властей, будет нельзя. Но можно, если работник захочет уйти по собственному желанию или по соглашению сторон. Что порой скрывается за собственным желанием - все мы прекрасно знаем.

А вот если организации или предприятия и в эпидемию работали, потому что им разрешил указ президента, увольнять там можно по старым правилам, то есть и по желанию работодателя тоже. Напомним: президент разрешил работать предприятиям непрерывного цикла, аптекам, больницам и поликлиникам, всем, кто обеспечивает население продуктами питания и первой необходимости, ремонтникам и грузчикам, неотложным службам, частично - банкам и чиновникам.

В определенных случаях работников этих организаций и учреждений можно будет отправить на простой. Если «временная остановка» их работы связана как-то с эпидемией - работодатель вправе платить им две трети от тарифной ставки или оклада. Но тарифные ставки и оклады в бюджетной сфере и не только часто устанавливаются ниже МРОТ (12310 рублей в месяц), закон позволяет, а до уровня МРОТ зарплата «догоняется» разными стимулирующими, премиальными и прочими надбавками. Значит, попавший под простой работник может оказаться с доходами в 5-6 тысяч рублей в месяц, что ниже пособия по безработице.

Есть в документе ещё одно положение, которое позволит работодателям, многие из которых сейчас переживают далеко не лучшие времена, сэкономить на зарплатах, а государству - на пособиях по безработице. Неполный рабочий день и неполная рабочая неделя вполне себе допускаются, а уведомить о том, что на работу можно ходить на день меньше, и получать за это меньше, работодатель должен будет не позднее чем за две недели до того, как новый график вступит в силу.

Такой же срок установлен и для предупреждений о переводе на частично удаленную или полностью удаленную работу. Проект постановления рекомендует в приоритетном порядке переводить на такой график беременных, родителей с малолетними детьми и инвалидов. Сейчас, между прочим, при переводе на неполный рабочий день или неделю надо предупреждать за 2 месяца, не позднее.

Если же учесть, что у многих работников, особенно на частных предприятиях, в трудовых договорах в качестве зарплаты указан МРОТ, а остальное - в конвертах, то у работодателей появляется возможность, если совсем дела плохи, платить меньше МРОТ. Ведь Трудовой кодекс гарантирует россиянам зарплату не меньше МРОТ только при полной нагрузке и полной рабочей неделе…

Кроме того, работодатель получает право перевести на другую работу своего сотрудника и без согласия последнего (оно потребуется лишь в том случае, если переводят на более низкоквалифицированную работу) на срок до трех месяцев, а не одного месяца, как сейчас. В каких случаях? Если это нужно «для предотвращения эпидемии, устранения её последствий», или в случае временной приостановки работы, замещения временно отсутствующего работника - например, сидящего на карантине.

Ещё один вызывающий недоумение пункт - предложение не считать временную нетрудоспособность «в связи с карантином» основанием «для продления или перенесения отпуска». Как это понимать - не понятно.

Обычный порядок таков: если человек заболел во время отпуска, ему оплачивается больничный, а потом отпуск продляется на то же количество дней. Это связано с тем, что за первые три дня больничного платит работодатель, за остальные - Фонд соцстрахования, а за отпуск - работодатель, и правила начисления отпускных и больничных разные. Что значит «в связи с карантином»? Если больничный выписан заболевшему коронавирусом, или носителю вируса, или представителю группы риска, которому предписано и здоровому сидеть дома? Кто будет платить, и в каком размере, если этот больничный полностью или частично выпадет на плановый отпуск - при таком-то подходе?

Один из главных вопросов, который возникает по прочтении проекта постановления - с какой даты вступят в силу эти новые правила. С момента принятия постановления правительством, что может случиться не раньше следующей недели? То есть с начала июня? А ведь ограничения разной степени жесткости у нас действовуют уже два с лишним месяца… Сделаем вид, что «что было - то прошло», а впредь будет по-другому? Да, вводить в силу новые правила можно и задним числом, если они не ухудшают положение граждан. Но любой закон, который регулирует трудовую сферу, если выгоден работнику - не выгоден работодателю, или не выгоден и тем, и другим…

Источник: Московский Комсомолец