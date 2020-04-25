Эксперимент по использованию электронных документов, связанных с работой

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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой».

Федеральный закон принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года и одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом предусматривается проведение в период до 31 марта 2021 года эксперимента по использованию отдельными работодателями и работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым законодательством предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме.

Эксперимент проводится в целях создания условий для использования в сфере трудовых отношений электронных документов и подготовки предложений о внесении соответствующих изменений в трудовое законодательство.

В соответствии с Федеральным законом участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу, является добровольным.

Эксперимент проводится в отношении документов, связанных с работой, перечень которых утверждает работодатель, и не касается трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников.

В рамках эксперимента ведение и предоставление указанных документов в электронном виде осуществляется с использованием электронных цифровых подписей работника и работодателя, а также информационной системы работодателя и (или) информационно-­аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Методическое сопровождение эксперимента, утверждение положения о порядке его проведения, а также формирование и утверждение перечня работодателей, участвующих в эксперименте, осуществляется Минтрудом России.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента России