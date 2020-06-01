/Общество/

Работники прокуратуры Брюховецкого района поздравили многодетную семью с Международным днем защиты детей

Сегодня, 1 июня 2020 года, в честь празднования Международного дня защиты детей работники прокуратуры района встретились с многодетной семьей, проживающей в ст. Брюховецкой.

В ходе встречи сотрудники поздравили детей с праздником, вручили корзину с фруктами и пожелали крепкого здоровья, добра, радостного настроения и исполнения желаний.

Кроме того, работники прокуратуры разъяснили матери детей какие положены выплаты семье, в том числе предусмотренные в рамках изданных поручений Президента Российской Федерации, а также предоставили иную правовую помощь.   

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня

Политолог оценил дату голосования по Конституции

Роспотребнадзор обновил требования к работе кафе и ресторанов

В воинских частях 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО начался летний период обучения

Волонтеры-железнодорожники выполнили более 460 заявок пенсионеров, находящихся в самоизоляции