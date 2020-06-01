Работники прокуратуры Брюховецкого района поздравили многодетную семью с Международным днем защиты детей

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Сегодня, 1 июня 2020 года, в честь празднования Международного дня защиты детей работники прокуратуры района встретились с многодетной семьей, проживающей в ст. Брюховецкой.

В ходе встречи сотрудники поздравили детей с праздником, вручили корзину с фруктами и пожелали крепкого здоровья, добра, радостного настроения и исполнения желаний.

Кроме того, работники прокуратуры разъяснили матери детей какие положены выплаты семье, в том числе предусмотренные в рамках изданных поручений Президента Российской Федерации, а также предоставили иную правовую помощь.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края