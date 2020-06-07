"Мир без границ" работает и ждет встречи с друзьями...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский организовал подписку на местные газеты активистов общественной организации Краснодарского края "Мир без границ".

"Подписку организовали на газеты "Горячий ключ", "Прибой"(Геленджик), "Зори"(Северский район) и "Туапсинские вести". Более 200 семей будут регулярно получать свежую печать," - рассказал редакции Ленты председатель совета организации Виталий Козырев.

"Мы продолжаем свою деятельность. Под эгидой Владимира Синяговского приняли участие в акции "Мы вместе" и побывали в продовольственными посылками 580 семьях, где проживают дети-инвалиды. Сейчас начали подготовку к проведению очередного этапа Спартакиады Черноморского побережья по паралимпийским видам спорта. На время карантина спортивные соревнования пока отменены. Но скоро, мы верим, все будет хорошо. И мы встретимся вновь с нашими активистами," - поделился Виталий Козырев.